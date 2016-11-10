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Яким має бути новий губернатор Одещини? - БПП

Яким має бути новий губернатор Одещини? - БПП
У «Блоці Петра Порошенка» кажуть, що новим керівником Одеської обласної державної адміністрації може стати будь-хто, кого виберуть на основі конкурсу, або нового очільника можуть перевести з іншого регіону. У БПП наголошують про те, що найголовніше, щоб новим губернатором Одеської області не став хтось з місцевих. Про це сьогодні, 10-го листопада, пише українське видання «Інтерфакс», посилаючись на коментар заступника керівника парламентської групи «БПП» Сергія Березенка, передає replyua.net.

«На мою думку, новим губернатором Одещини може стати будь-хто, але не одесит. Колись мені сказали, що коли ти займаєш посаду керівника ОДА, то вже тоді потрібно розуміти, що твоя свічка починає горіти, і все буде залежати тільки від тебе, - якою буде ця свічка: надійною та такою, що довго горить, чи такою, що погасне за кілька місяців. Також важливо, щоб новий губернатор Одеської області не мав стосунків з мером обласного центру, щоб його робота не була упередженою», - зауважив народний депутат.

«Можливо це має бути навіть нова людина. Головне, щоб вона була не упередженою та забезпеченою, зокрема, матеріально. Також майбутній губернатор Одещини має бути дуже відповідальним та амбіційним», - зазначив він.
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