Саакашвілі не зміг в Одесі, а чи зможе в усій Україні? – блогер



Одеський блогер Олександр Коваленко дав свої коментарі з приводу гучного звільнення екс-президента Грузії та екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі і оцінив перспективи останнього на всеукраїнській політичній арені, - про це



Так, за словами блогера, він передбачав звільнення Саакашвілі наприкінці весни – ще тоді вже було зрозуміло, що доволі скоро «губернатор» збере речі в Одесі і почне всеукраїнське «велике плавання». Так і сталось. От тільки питання: чи вдасться Саакашвілі державний проект після повного провалу регіонального? Як це не парадоксально, але відповідь – так!



Блогер пояснює, що основним недоліком роботи Саакашвілі було неврахування місцевої специфіки – він призначив на провідні посади невідомих одеситам людей, у деяких випадках (йдеться про Марію Гайдар – ред.) навіть наплювавши на протести місцевих мешканців. Саме тому той карт-бланш довіри, який спочатку отримав Саакашвілі віл одеситів, зник дуже швидко. Що стосується загальнодержавного політичного проекту, то тут грузинський президент має більше шансів: можна не вникати у місцеві особливості, просто говорити про абстрактну корупцію. Українці традиційно краще сприймають «варягів» у Києві аніж чужинців у своєму селі. Тим не менш, блогер наголошує, що успіх можна розуміти по-різному: або як отримання голосів на виборах, або як успішно проведені реформи. Так от у випадку із перспективами Саакашвілі в Україні, йдеться про перше, але не про друге.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев Одеський блогер Олександр Коваленко дав свої коментарі з приводу гучного звільнення екс-президента Грузії та екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі і оцінив перспективи останнього на всеукраїнській політичній арені, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, за словами блогера, він передбачав звільнення Саакашвілі наприкінці весни – ще тоді вже було зрозуміло, що доволі скоро «губернатор» збере речі в Одесі і почне всеукраїнське «велике плавання». Так і сталось. От тільки питання: чи вдасться Саакашвілі державний проект після повного провалу регіонального? Як це не парадоксально, але відповідь – так!Блогер пояснює, що основним недоліком роботи Саакашвілі було неврахування місцевої специфіки – він призначив на провідні посади невідомих одеситам людей, у деяких випадках (йдеться про Марію Гайдар –) навіть наплювавши на протести місцевих мешканців. Саме тому той карт-бланш довіри, який спочатку отримав Саакашвілі віл одеситів, зник дуже швидко. Що стосується загальнодержавного політичного проекту, то тут грузинський президент має більше шансів: можна не вникати у місцеві особливості, просто говорити про абстрактну корупцію. Українці традиційно краще сприймають «варягів» у Києві аніж чужинців у своєму селі. Тим не менш, блогер наголошує, що успіх можна розуміти по-різному: або як отримання голосів на виборах, або як успішно проведені реформи. Так от у випадку із перспективами Саакашвілі в Україні, йдеться про перше, але не про друге.