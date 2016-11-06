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Патрульна поліція Одеси побила рекорд у швидкості роботи

Патрульна поліція Одеси побила рекорд у швидкості роботи
Заступник очільника Управління патрульної служби Одеси Євгеній Стельмах поділився в своєму Фейсбук новим рекордом швидкості роботи, який встановила патрульна поліція, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».

Так, за словами поліцейського, злочинне діяння було розкрите за шість (!) хвилин. Сьогодні, шостого листопада 2016 року, на телефон 102 надійшов дзвінок. Невідомий чоловік повідомив, що Одеський залізничний вокзал заміновано. Через дві хвилини цю інформацію отримують екіпажі патрульних. Так як один із екіпажів перебував неподалік, йому знадобилось лише дві хвилини аби прибути на місце. І ще дві хвилини витратили патрульні на те, аби виявити чоловіка, який дзвонив. Чоловіка затримали, з ним наразі працюють слідчі. Вже було виявлено телефон, з якого зловмисник телефонував. Крім того, він сам зізнався патрульним про причини свого вчинку – відповідні слова зафіксовано особистими камерами патрульних. Поліцейські зауважили, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, відповідно до норм Закону «Про Національну поліцію», патрульна поліція має право протидіяти злочинам, що вчиняються, і здійснювати невідкладні слідчо-розшукові дії «по гарячих слідах». «Тим не менш, шість хвилин для розкриття злочину – абсолютний рекорд для України», - наголосив Стельмах.

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