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В Одессе новый скандал из-за «Новороссии» и Ленина

В Одессе новый скандал из-за «Новороссии» и Ленина
Тысячи одесситов возмущены тем, что одесские школьники учатся по учебнику «советских» времен, передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня». Школьники изучают историю родного города по учебнику «Одесса – мой город родной», авторы которого подробно рассказывают о Ленине и называют Одессу «столицей Новороссии».

По мнению одесских активистов, нужно убрать эти учебники, но, если это невозможно, в другом случае чиновники просто обязаны выкинуть из учебника некоторые фразы. По словам Алены Балабы, известной общественницы города, учебник был издан при прежнем мэре, и о его содержании знали абсолютно все, однако старались умалчивать, чтобы информация не попала в СМИ. Балаба отметила, что на уроках школьникам постоянно рассказывают о Ленине и «Новороссии», а это совершенно недопустимо, и историки Одессы уже предложили переписать несколько страниц истории Одессы. «Обещали еще в конце сентября, что скоро этот вопрос разрешится, однако на дворе ноябрь, но ничего не происходит», заявила Балаба.

Вячеслав Кушнир, декан Одесского университета им. Мечникова, полностью поддержал общественницу и напомнил, что Одесса в составе Украины, которая стала независимой 25 лет назад, а учебник писали те, кто как будто живет в восьмидесятых.

Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября
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