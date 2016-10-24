«Бои за выживание»: в Одессе произошла давка из-за бесплатных продуктов

Вчера, 23 октября, в Одессе состоялось открытие нового супермаркета, однако оно закончилось массовой давкой, информирует replyua.net со ссылкой на Думскую.
Покупателям пообещали бесплатные продукты, и толпа «голодных» одесситов прорвалась в супермаркет, едва не затоптав охранника. Сначала возле дверей супермаркета ситуация была очень спокойной, однако после того, как стало известно, что первым ста покупателям, сделавшим покупку на сумму от ста гривен, в подарок дадут продуктовые наборы, одесситы взяли магазин штурмом. Впрочем, штурм был довольно «слабым», поскольку атаковать супермаркет с бесплатными продуктами пришли, в основном, пенсионеры. Однако охранники едва сдерживали толпу.
Одному из охранников даже пришлось толкать одесситов, чтобы они отошли от входа, и он своей мощной спиной перегородил им дорогу. В магазин запускали всего по несколько человек, и нетерпение покупателей было заметным. Напомним, что недавно драку за еду устроили жители российского Нижнекамска – они сражались за бесплатный чак-чак, которые раздавали на одном из праздников.
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