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Полиция: в Одессе на территорию больницы подкинули сумку с младенцем

Полиция: в Одессе на территорию больницы подкинули сумку с младенцем
На территории одного их медицинских учреждений Одессы мужчина обратил внимание на подозрительную сумку, лежавшую на земле, и, подойдя поближе, он увидел в сумке младенца.

Как информирует replyua.net, о страшной находке рассказали на своей странице в Фейсбуке сотрудники пресс-службы Нацполиции по Одессе. По их словам, мужчина, обнаруживший малыша, сразу вызвал полицию. Когда патрульные приехали на территорию больницы, они тщательно осмотрели ребенка и сразу вызвали «скорую помощь». Медики заявили, что малыш здоров и на вид ему не больше двух недель. «Заботливая» мамаша, подкинувшая сумку с младенцем, даже оставила записку, в которой было написано, что ребенка она назвала Иваном.

Полицейские также обнаружили в сумке запасные теплые вещи и несколько памперсов. Врачи забрали малыша для более тщательного осмотра и дальнейшей передачи в службы опеки и попечительства. Пока младенец будет находиться в больнице. Полицейские приступили к поиску матери малыша. Напомним, что похожий случай недавно произошел в Харькове, и местные жители обнаружили младенца под мостом.

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