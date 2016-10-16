Полиция: в Одессе на территорию больницы подкинули сумку с младенцем

На территории одного их медицинских учреждений Одессы мужчина обратил внимание на подозрительную сумку, лежавшую на земле, и, подойдя поближе, он увидел в сумке младенца.
Как информирует replyua.net, о страшной находке рассказали на своей странице в Фейсбуке сотрудники пресс-службы Нацполиции по Одессе. По их словам, мужчина, обнаруживший малыша, сразу вызвал полицию. Когда патрульные приехали на территорию больницы, они тщательно осмотрели ребенка и сразу вызвали «скорую помощь». Медики заявили, что малыш здоров и на вид ему не больше двух недель. «Заботливая» мамаша, подкинувшая сумку с младенцем, даже оставила записку, в которой было написано, что ребенка она назвала Иваном.
Полицейские также обнаружили в сумке запасные теплые вещи и несколько памперсов. Врачи забрали малыша для более тщательного осмотра и дальнейшей передачи в службы опеки и попечительства. Пока младенец будет находиться в больнице. Полицейские приступили к поиску матери малыша. Напомним, что похожий случай недавно произошел в Харькове, и местные жители обнаружили младенца под мостом.
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