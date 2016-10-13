Через негоду в Одесі загинула дитина. Завдані численні збитки

Через складні погодні умови, які спостерігаються вже не одну добу, в Одесі загинула вже третя людина. На цей раз нещасний випадок трапився з маленькою дитиною. Про це сьогодні, 13-го жовтня, на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає replyua.net.
Сильний вітер в місті та області вже звалив понад 87 дерев. У зв’язку з цим сталося чотири нещасних випадки, три з яких – смертельні. Нещасний випадок стався з 11-ти річною дівчинкою, яка наступила на обірваний високовольтний кабель; декілька тисяч вольт пройшло через тіло дитини і вона загинула. Як відомо, це вже третій смертельний випадок через негоду за вчора та сьогодні.
Також через сильний вітер постраждала ще одна людина. Водночас з тим у 17-ти районах області понад 150 населених пункти залишилися без електроенергії. Через велику кількість опадів у вигляді дощу затопило декілька вулиць Одеси, сім підвалів та 55 приватних секторів по всьому регіону. Наразі в місті виконується робота по відкачуванню води. Також сильний вітер пошкодив декілька покрівель приватних будинків, серед яких один в Одесі, інші в області. ДСНС застерігає людей не виходити з будівель та домівок без крайньої необхідності, не ходити під деревами та навісами, триматися гуртом.
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