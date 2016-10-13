Мощнейший шторм в Одессе продолжается – большой фоторепортаж

Синоптики пока не дают обнадеживающего прогноза, и в Гидрометцентре подчеркнули, что шторм в Одессе продолжится и сегодня. Как информирует replyua.net, только за вчерашний день в Одессе ветром было повалено больше двухсот деревьев, и погодные условия остаются очень сложными и утром, 13 октября.
В соцсетях за прошедшие сутки одесситы выложили тысячи фотографий, сделанных во всех районах города, и мы отобрали снимки, которые наглядно демонстрируют – такого масштабного урагана Одесса не видела очень давно. Многие населенные пункты области вторые сутки остаются без электричества, а в самой Одессе многие улицы затоплены, движению транспорта мешают ветки и деревья, упавшие на проезжую часть. Вчера скорость ветра достигала двадцати метров в секунду, прошел сильный ливень, и сегодня ситуация будет оставаться критической. Кроме того, сильно штормит море. Вчера вечером в местной ГСЧС предупредили всех одесситов о том, что погода в ближайшие сутки не изменится и попросили их не выходить на улицу без надобности.
Последствия стихии ликвидируют коммунальные службы, и делают это неплохо – сразу выезжают по звонкам жителей, сообщающих о падениях деревьев. Вчера не обошлось без жертв – скончалась пожилая женщина, на которую упало дерево. Впрочем, одесситы мало прислушиваются к рекомендациям ГСЧС – вчера на улицах людей было много, более того, некоторые одесситы решили «прогуляться» на набережные, а самые безбашенные смельчаки даже купались в шторм. На Потемкинской лестнице, где сейчас идет ремонт, ветер «погулял на славу» - был разнесен строительный забор – по периметру валяются листы забора и строительные материалы. В пригороде стихия также бушевала – к примеру, в Беляевке на маршрутку свалился тополь. По счастливой случайности никто не пострадал в результате падения дерева.
Десятки одесских автомобилистов продолжают подсчитывать ущерб – некоторые одесситы лишились своих авто. Деревья падали вчера на транспорт около Университета МВД на улице Успенкой, на улице Жуковского, а также на Головатого. В последнем случае в машине находился водитель. Инцидент произошел недалеко от офиса, где вчера работали люди. Услышав треск падающего дерева, они выбежали на улицу и самостоятельно вытащили из авто пострадавшего мужчину, вызвали «скорую помощь». Состояние мужчины сейчас стабильное. На пересечении Дачной и Майской вчера рухнул строительный кран, который оборвал провода.
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