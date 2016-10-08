Стало зрозуміло, чому Саакашвілі передумав їхати до Грузії – його партія програє вибори

Як інформує replyua.net з посиланням на матеріали «Радіо Свобода», грузинськими телевізійними каналами було опубліковано дані перших екзит-полів на сьогоднішніх виборах до парламенту.
Так, дані, повідомлені каналами, доволі сильно різняться залежно від спрямованості їх інформаційної політики. Так, «Руставі-2» повідомив, що провладна партія «Грузинська мрія» отримала тридцять дев’ять відсотків голосів виборців, тоді як «Єдиному національному руху», орієнтованому на Саакашвілі, віддали свої голоси тридцять три відсотки виборців. Може подолати прохідний бар’єр також новостворений «Альянс патріотів», набравши близько п’яти відсотків голосів виборців.
Натомість провладний канал «Імеді» наголошує, що «Грузинська мрія» отримує приголомшливу перемогу з результатом більш як п’ятдесят відсотків голосів виборців проти двадцяти відсотків у «Єдиного національного руху». Нагадаємо, сьогодні, восьмого жовтня 2016 року, відбулись чергові вибори до грузинського парламенту. Більшість оглядачів прогнозували, що після них губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі складе свої повноваження і повернеться на батьківщину, проте сьогодні він публічно заперечив такі чутки.
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