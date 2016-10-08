В Одессе новый погодный «апокалипсис»

Сегодня на Одессу снова обрушилась непогода, и, как и прогнозировали синоптики, именно в Одесской области выпало максимальное количество осадков. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Думскую, в некоторых районах Одессы многие улицы полностью затоплены, сильные порывы ветра с корнем вырывали деревья, несколько автомобилистов в буквальном смысле лишились своих авто – на них упали столбы и деревья.
Думская не представляет информации о пострадавших, однако пишет о том, что обрушившийся на машину столб заблокировал движение троллейбусов в Одессе. Источник отмечает, что на Люстдорфской дороге огромная ветка упала на маршрутное такси. Последний раз сильный ливень шел в Одессе несколько дней назад, и из-за сырости в одном из домов по улице Заславского обрушилась часть чердака, а также образовались огромные трещины в стенах.
Дом признали аварийным несколько лет назад, однако жильцов по-прежнему не расселили. В этом году проливные дожди в Одессе – не редкость. Только этим летом несколько раз ливни были настолько сильными, что под водой оказывались целые районы, а одесситы буквально вплавь добирались до дома и работы.
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