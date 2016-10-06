валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Блогер: Саакашвілі вже спакував чемодани

Блогер: Саакашвілі вже спакував чемодани
Одеський блогер Олександр Коваленко ділиться останніми чутками з Південної Пальміри про те, що відставка Саакашвілі з посади очільника державної адміністрації – вже доконаний факт, - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку оглядача в Фейсбук.

Так, блогер повідомляє, що відповідно до отриманої ним інформації, про відставку Саакашвілі з посту губернатора оголосять завтра, сьомого жовтня 2016 року, під час візиту президента України Петра Порошенка до Одеської області. Місцеві ЗМІ стверджують, що грузинського екс-президента замінить відомий на Одещині Іван Плачков, один із найбільших виноробів регіону. Нещодавно останній виступив з ініціативою скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, на яких він хоче розташувати виноградники. Власне, чоловік ще не обійняв посаду, а з його планами все ясно як день.

Як згадує блогер, про те, що Саакашвілі залишить посаду говорили вже досить давно і як дату завжди називали осінь 2016 року. Імовірно, Порошенко подякує йому за плідну роботу, але чи будуть ці слова щирими? Надзвичайно низький ККД команди, падіння довіри серед громадян і зміна ставлення до нього від щирого захоплення до негативної критики – саме з таким багажем Саакашвілі вирушить до Грузії. А тим часом, хто не встиг сфотографуватись з Міхо – користуйтесь останнім шансом, - підсумував блогер.

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 окт 2016
38905

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли

05 окт 2016
18806

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


Свежие новости

Блогер: Саакашвілі вже спакував чемодани

Мораторий на продажу земель сельхозназначения продлен до 2018 года

Водіїв зобов'яжуть міняти шини відповідно до сезону?

Блогер розповів, як Росія розплатиться за свій прапор на Паралімпіаді

Російські ЗМІ сподіваються, що їх держава не отримає нових санкцій за Сирію

Опрос общественного мнения филиппинцев удивил мировое сообщество

В Киеве переименовали Московскую площадь, один проспект и одну улицу

Підлабузництво в Росії бере нові вершини: незабаром вийде книга про роль Путіна в культурі

"Крымского диверсанта" Панова не выпустили в Украину

Можливо, що Онищенко отримав громадянство Росії - Холодницький

Названы победители Нобелевской премии в области химии

Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

"Інтер" каже, що на нього готується напад

Ученые установили, какой на самом деле может быть продолжительность жизни человека

Судовий конвеєр у Криму продовжується. Суддя відмовив проводити засідання кримськотатарською мовою

ВРУ "зняла податки" з благодійної діяльності церков

Таїландка показала чоловікам, як обчислити силіконові груди за допомогою ліхтариків

Пашинський звільняється з наглядової ради "Укроборонпрому"

Американські генерали розповіли про неминучу війну з Росією і Китаєм

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

 Новости за день