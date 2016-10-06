Блогер: Саакашвілі вже спакував чемодани

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Одеський блогер Олександр Коваленко ділиться останніми чутками з Південної Пальміри про те, що відставка Саакашвілі з посади очільника державної адміністрації – вже доконаний факт, - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку оглядача в Фейсбук.Так, блогер повідомляє, що відповідно до отриманої ним інформації, про відставку Саакашвілі з посту губернатора оголосять завтра, сьомого жовтня 2016 року, під час візиту президента України Петра Порошенка до Одеської області. Місцеві ЗМІ стверджують, що грузинського екс-президента замінить відомий на Одещині Іван Плачков, один із найбільших виноробів регіону. Нещодавно останній виступив з ініціативою скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, на яких він хоче розташувати виноградники. Власне, чоловік ще не обійняв посаду, а з його планами все ясно як день.Як згадує блогер, про те, що Саакашвілі залишить посаду говорили вже досить давно і як дату завжди називали осінь 2016 року. Імовірно, Порошенко подякує йому за плідну роботу, але чи будуть ці слова щирими? Надзвичайно низький ККД команди, падіння довіри серед громадян і зміна ставлення до нього від щирого захоплення до негативної критики – саме з таким багажем Саакашвілі вирушить до Грузії. А тим часом, хто не встиг сфотографуватись з Міхо – користуйтесь останнім шансом, - підсумував блогер.