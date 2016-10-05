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В Одессе возобновил работу ОПЗ

В Одессе возобновил работу ОПЗ
Одесский припортовый завод возобновил работу накануне, также были возобновлены поставки газа. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Владимир Гройсман. По словам украинского премьера, он сдержал свое обещание и сделал все для того, чтобы ОПЗ снова начал работать, и правительство сделало все для того, чтобы не затягивать этот процесс.

Напомним, что 3 октября состоялся наблюдательный совет «Нафтогаза», который предусматривал обсуждение по заключению контракта на поставки газа Одесскому припортовому заводу. Решение по этому вопросу было принято положительное, и днем спустя ОПЗ снова начал получать газ. Нужно отметить, что Одесский припортовый завод так и не был продан с аукциона, который должен был состояться в июле текущего года. Он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, а эксперты заявили, что цена на одесское предприятие была сильно завышена.

У предприятия огромная задолженность перед государством, а его хотели продать с аукциона за 500 миллионов долларов. Более того, оборудование на ОПЗ устарело много лет назад, завод продолжает судиться с компанией «Нортима», а также исключает преференции для инвесторов.

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