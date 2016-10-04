В Одессе образовалась самая масштабная пробка

«Трасса Е-95» сообщает о том, что из-за крупного дорожно-транспортного происшествия сегодня Одесса стояла в большой пробке. По информации replyua.net, затор образовался из-за того, что в аварию попали сразу четыре транспортных средства, которые полностью перегородили всю дорогу.
Происшествие произошло во вторник, на площади 10 апреля. В сообщении издания говорится о том, что патрульная полиция Одессы назвала виновника крупного аварии – водителя автомобиля Хюндай. Во время движения по кругу автомобилист решил перестроиться, однако не учел всех нюансов и был невнимателен, в результате чего произошло ДТП – в Хюндай врезался бензовоз, который занял половину дороги. Однако на этом все не закончилось – Хюндай успел по «пути» задеть рядом движущийся автомобиль Рено, а водитель Рено, не успевший затормозить, врезался в соседние «Жигули».
В результате аварии в Одессе было полностью заблокировано движений троллейбусов, следующих по маршрутам № 7, 9, 10 11 со стороны Шевченко. Также на площади 10 апреля и вокруг нее образовалась огромная пробка. Напомним, что вчера масштабное ДТП произошло в Харькове, недалеко от Южного вокзала.
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