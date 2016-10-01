В Одессу пожаловала Пэрис Хилтон

30 сентября в Одессу прилетела скандально известная светская львица Пэрис Хилтон, чтобы принять участие в открытии нового сезона одного из самых известных ночных клубов города на улице Гоголя. Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, Хилтон впервые посетила Украину, и ее встречали десятки поклонников, как очень почетную гостью, расстелив красную ковровую дорожку.
Нужно отметить, что вчера вход в ночное заведение, расположенное на Гоголя, был абсолютно бесплатным для всех одесситов, а руководство ночного клуба категорически отказалось общаться с журналистами, которые поинтересовались, какой гонорар за визит в Одессу был обещан светской львице. Вчера весь вечер в клубе проходили различные мероприятия и программы, выступили звезды шоу-бизнеса. Стало известно, что Хилтон прибыла в Одессу чартерным рейсом, после чего проследовала в один из самых роскошных отелей города.
Пэрис Хилтон родилась в США в семье владельца одной из крупнейших сетей отелей, однако известность Хилтон принес не только ее отец, но и участие в различных реалити-шоу, а также скандальная жизнь Пэрис. Многие СМИ называют ее «главной светской львицей планеты».
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