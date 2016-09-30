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В Одессе подорожал проезд в транспорте

В Одессе подорожал проезд в транспорте
Новые тарифы в троллейбусах и трамваях Одессы вступят в силу уже завтра, 1 октября. По информации replyua.net со ссылкой на «Сегодня», власти города уже анонсировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте несколько недель назад, а вчера, 29 сентября, исполкомом Одесского городского совета было принято решение повысить стоимость проезда во всех видах городского электротранспорта.

С завтрашнего дня подорожают не только билеты в трамваях и троллейбусах, но и проездные абонементы. Если раньше общегражданский проездной обходился одесситам в 110 гривен в месяц, с 1 октября его стоимость повысится до 180 гривен. Ученический проездной стоил всего 31,5 гривен, с завтрашнего дня он будет стоить 45 гривен. Ранее власти Одессы предупреждали о росте тарифов и объясняли, что идут на вынужденные меры. Увеличение тарифов на электроэнергию в два с половиной раза заставляет работать одесские транспортные предприятия в убыток.

Повышение стоимости проезда уравновесит затраты на обслуживание электротранспорта, кроме того, подорожание будет небольшим, и, как уверяют городские власти, одесситы практически не ощутят его. Повышение стоимости проезда в троллейбусах и трамваях позволит найти дополнительные средства на ремонт и техобслуживание транспорта.

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