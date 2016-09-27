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Одесский фуникулер прекратил работу

Одесский фуникулер прекратил работу
В Одессе началась реконструкция Потемкинской лестницы, в связи с чем власти приостановили работу фуникулера до конца декабря текущего года.

Как передает replyua.net, ссылаясь на УНИАН, фуникулер на Приморском бульваре не будет работать до 30 декабря. В пресс-службе мэрии Одессы отметили, что реконструкция Потемкинской лестницы продолжается с мая этого года, однако только сейчас возникла необходимость приостановить работу фуникулера ради безопасности граждан. В эти дни начался демонтаж сразу трех лестничных маршей и пролетов Потемкинской лестницы, также идет ремонт покрытия пролетов, гранитных ступеней и оформления верхней площадки. Более того, все плиты ремонтники никуда не вывозят и проводят реконструкцию прямо на месте. Согласно проекту, реконструкция лестницы должна быть полностью завершена к маю следующего года.

Потемкинскую лестницу возводили в период с 1837 по 1842 годы, архитектором был знаменитый Боффо. Потемкинская лестница считается одним из главных «отличительных» символов Одессы. Нужно напомнить, что одесский фуникулер соединяет Приморский бульвар и пассажирский комплекс морского вокзала Одесского морского торгового порта.

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