В Одессе появится необычный ресторан

Ресторан 4City совсем скоро может появиться в Одессе, и в открытии этого заведения будут участвовать около трехсот предпринимателей, которые инвестируют в проект по тысяче долларов.
Как передает replyua.net со ссылкой на AIN.ua, чтобы запустить необычный ресторан, требуется порядка трехсот тысяч долларов, но после того, как заведение начнет работать, инвесторы не смогут забрать обратно свои инвестиции из прибыли, поскольку 70 процентов чистой прибыли заведения пойдет на реализацию различных социальных проектов Одессы. В грандиозном проекте уже подтвердили свое участие такие люди, как Виталий Гончарук, Дмитрий Корчевский, Артем Бородатюк, Вадим Роговский и другие. По словам Бородатюка, идея ресторана очень интересная, поскольку даже чеки в заведении будут необычными – в одной графе может быть указано, что энная сумма будет потрачена на установку скамейки в парке. Ресторан будет открыт по адресу Канатная, 27/1.
Его площадь будет достигать 355 квадратных метров. Нужно отметить, что в конце позапрошлого века по этому адресу в Одессе находилась знаменитая водолечебница докторов Ясиновского и Рабиновича. Управляющим заведения станет Алекс Купер, известный в Одессе ресторатор.
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