В Николаеве против строительства жилья для действующих военных выступает союз офицеров-пенсионеров

В Николаеве реализовывается первый «пилотный» проект – штатно-должностное жилье. 3 дома, 216 квартир для бригад Николаевского гарнизона, не для пенсионеров, не для генералов, которых в Николаеве и нет. Квартира комбрига, квартира комбата, квартира комроты и так далее. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на советника президента, военного волонтера Юрия Бирюкова.
По его словам, как оказалось, не все довольны такой инициативой министерства обороны, есть в Николаеве и такие люди, которые возражают и хотят блокировать стройплощадку, среди инициаторов «блокады» - союз офицеров-пенсионеров. Юрий Бирюков отмечает, удивительно, что уже три года они настойчиво требуют купить определенное количество квартир в строго определенном доме. А план министерства обороны в том, чтобы во всех гарнизонах был базовый набор жилья для военных, действующих и служащих прямо сейчас, чтобы процесс перевода из части в часть не был мучительной катастрофой для военного и его семьи. Блогер подчеркивает, что закон действительно обязывает государство обеспечить военных жильем, включая даже тех, кто лет 10 назад ушел на пенсию. Государство не нарушает закон и не может даже его «откатить назад»: все те, кто стоит в очереди – рано или поздно получат жилье или компенсацию.
Юрий Бирюков отмечает, что, тем не менее, финансирование военного строительства – это даже не десятки процентов от необходимого, это проценты, рекордные объемы, тысяча-две квартир в год, но это капля в море. Инфраструктура военных городков была уничтожена, но от такой вот справедливости квартир больше не станет. Надо строить с нуля десятки военных баз и городков, комплексных, продуманных.