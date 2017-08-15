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Под Николаевым обнаружили холерный вибрион

Под Николаевым обнаружили холерный вибрион
Возле Ингульского пешеходного моста, что в Николаевской области, специалисты обнаружили холерный вибрион, после чего наличие опасной инфекции в Ингуле также подтвердили сотрудники Одесского противочумного института имени Мечникова. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Николаевской областной государственной администрации, данные об обнаружении холеры предоставили специалисты Николаевского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

«Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Огава обнаружен в пробах воды в р.Ингул от 7 августа», - говорится в сообщении центра. В Николаевской ОГА практически сразу провели экстренное совещание, в результате которого комиссия настоятельно рекомендовала властям региона запретить вылов рыбы, а также купание людей в акватории рек Южный Бут и Ингул, а также в акватории Днепро-Бугского лимана

Кроме того, местной власти поручили принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания. Особую опасность в этой ситуации несет рыба.
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