Подробности массового отравления детей в Коблево

Чиновники уверены, что дети, отдыхавшие в поселке Коблево Николаевской области, наглотались грязной воды из бассейна. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в местную больницу были доставлены участники танцевального коллектива из Киева – у всех детей поднялась высокая температура, также они жаловались на сильные боли в животе.
Коллектив из четырех взрослых и 45 детей находился в Коблево всего два дня – после этого самочувствие начало резко ухудшаться. Дети питались в столовой и кафе, расположенных на территории пансионата. «Чрезвычайную ситуацию могло спровоцировать состояние воды в бассейне, где дети проводили время», - написал на своей странице в соцсети Виталий Киндратив, замглавы Николаевской облгосадминистрации. Впрочем, в больнице опровергли эту версию, заявив, что речь может идти только о пищевой токсикоинфекции, которая всегда сопровождается рвотой и высокой температурой.
В настоящее время состояние всех детей стабилизировалось, нескольких пациентов врачи уже выписали. А мамы пострадавших уверены, что качество услуг в пансионате оставляет желать лучшего – грязные стены и полы, старая мебель и техника. Родители уверяют, что детям обещали совсем другие условия.