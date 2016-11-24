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Блогер знову знайшов докази співпраці Опозиційного блоку та «Батьківщини»

Блогер знову знайшов докази співпраці Опозиційного блоку та «Батьківщини»
Блогер Богдан Карпенко проаналізував факти з відкритих джерел і дійшов висновку, що Опозиційний блок та партія «Батьківщина» почали співробітництво навіть на рівні областей, - про це replyua.net інформує з посилання на дописи експерта в Фейсбук.

Так, увагу блогера привернула вчорашня подія в Миколаєві. Нагадаємо, там «місцеві активісти» під виглядом проведення громадських обговорень зібрали студентів місцевого вишу. Як виявилось, більшість членів президії складали депутати обласної ради від «Опозиційного блоку». Крім того, студентам вирішили показати пропагандистський фільм про «російську весну», який героїзував терористів так званих Л/ДНР. Відтак, студенти покинули захід, відмовившись сприймати інформаційні маніпуляції.

Блогер вирішив з’ясувати, хто ж виступив організатором цього дійства? Виявилось, що цим займалась місцева активістка Олена Кабашна – саме вона отримувала дозвіл в адміністрації вузу і запрошувала політиків, які зустрічатимуться зі студентами. Відповідно, фільм про «карателів» для показу студентам обирала теж Кабашна. Здавалося б, до чого тут партія «Батьківщина»? Справа в тому, що саме цю партію представляла Кабашна, балотуючись на виборах народних депутатів у 2014 році. За словами блогера, це яскравий доказ того, що «Батьківщина» та «Опоблок» активно співпрацюють не лише на всеукраїнському рівні, а і на рівні регіонів.
Блогер знову знайшов докази співпраці Опозиційного блоку та «Батьківщини»

Блогер знову знайшов докази співпраці Опозиційного блоку та «Батьківщини»

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