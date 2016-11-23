Блогер розповів про черговий провал кремлівської пропаганди в Миколаєві

Блогер Денис Казанський прокоментував у своєму дописі в Фейсбук недавню новину – спробу нав’язати студентам Миколаївського національного університету імені Сухомлинського фільм, що містить російську пропаганду, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні, двадцять третього листопада 2016 року, у мережі з’явилась новина про те, що до одного із миколаївських університетів завітала місцева активістка Олена Кабашна, яка вирішила показати студентам фільм про «російську весну». Тим не менш, студенти виявились свідомими громадянами і масово покинули аудиторію, де проводився показ. Більше того, кілька активістів звернулись до Служби безпеки України зі скаргою на неправомірні дії організаторів.
Аналізуючи цю інформацію, Казанський наголошує, що вона вселяє оптимізм. Такі події свідчать про те, що «совок» поступово зникає навіть у тих містах, які тривалий час були його головним осередком. Власне, це мало колись відбутись, більше того – ми з нетерпінням чекали на це! Блогер наголошує, що було б непогано, якби ці самі свідомі студенти так же само не полінувались прийти на вибори – нам так не вистачає свідомих виборців, які б не соромились проявляти свою громадянську позицію.
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