На юге Украины японцы собираются построить мост

Вячеслав Боня, заместитель председателя Николаевской областной администрации, провел встречу с делегацией Международного агентства по сотрудничеству из Японии, передает replyua.net со ссылкой на «Николаевские новости».
Как стало известно, во время переговоров обсуждались перспективы развития логистики и транспортной инфраструктуры в южных регионах Украины. По словам Бони, японцы заинтересовались проектом по строительству мостового перехода через Южный Буг. Этот мост должен быть построен на трассе М-14, соединяющей Новоазовск, Мелитополь и Одессу. Эта трасса является важным звеном транспортной артерии Азия-Кавказ-Европа. По словам представителей японской делегации, переговоры продолжаются на протяжении нескольких лет, однако пока договоренности не достигнуты. С момента визита прошлой делегации прошло уже достаточно времени, за которое произошли существенные изменения.
Теперь, во время последнего совещания, было принято решение еще раз изучить объекты системы логистики и транспорта в Николаевской области. В мае следующего года японцы должны дать заключение о целесообразности реализации этой программы на юге Украины. Если проект будет одобрен, мост построят за счет японской стороны.
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