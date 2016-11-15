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Верховна Рада ніяк не може позбавити Савченка депутатських повноважень

Верховна Рада ніяк не може позбавити Савченка депутатських повноважень
В результаті двох голосувань Верховна Рада так і не змогла набрати необхідну кількість голосів, щоб позбавити депутатського мандату народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Савченка Олексія через його призначення на посаду держслужбовця. Як повідомляє replyua.net, в результаті голосувань «За» було набрано менш ніж 205 голосів парламентарів.

6-го жовтня поточного року Савченка призначили на посаду керівника Миколаївської обласної державної адміністрації з строком випробування 3 місяці. Він також отримував зарплату, згідно з законами України. У Комітеті рекомендували депутатам прийняти це рішення самостійно. Як відомо, одночасна діяльність в політиці та на посаді державного службовця – це порушення Конституції України.

Раніше повідомлялося, що в результаті роботи комісії 6-го жовтня було визначено нового керівника Миколаївської облдержадміністрації - Олексія Савченка, якого своїм наказом затвердив президент України Петро Порошенко та дав йому три місяці випробувального терміну. В якості губернатора Миколаївщини Савченко пообіцяв, що за час його головування в ОДА в регіоні більше не будуть допускатися сепаратистські форуми.
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