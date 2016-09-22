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Сильнейший ливень полностью затопил Николаев

Сильнейший ливень полностью затопил Николаев
Такого сильного ливня, как накануне, жители Николаева не видели давно. По информации replyua.net со ссылкой на «Сегодня», мощный ливень затопил не только все улицы, но и дома в Николаеве.

Один из жилых домов оказался полностью затопленным, и местные жители обвиняют властей города в том, что они вовремя не закончили ремонт, однако власти Николаева ссылаются на то, что дождь был очень сильным, и многие водостоки просто не справились с таким объемом воды. В мэрии города выясняют все обстоятельства случившегося и ищут виновных. Люди остаются без электричества, и в ремонтной службе заявили, что приступят к работе только после того, как из дома уйдет вода. Нужно отметить, что дождевая вода добралась до квартир и до лестничного пролета, сточная ливневка полностью забита, и, когда уйдет вода, никто ответить не может.

Напомним, что мощный ливень прошел не только в Николаеве, но и Одессе. Однако одесситы, как обычно, отнеслись к ситуации с юмором –в соцсетях то и дело появляются снимки, на которых одесситы «рыбачат» в центре города, плавают на матрасах и на лодках. Коммунальщики, в свою очередь, добираются до мест, где нужно провести работы, на квадроциклах.

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