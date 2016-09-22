Сильнейший ливень полностью затопил Николаев

Такого сильного ливня, как накануне, жители Николаева не видели давно. По информации replyua.net со ссылкой на «Сегодня», мощный ливень затопил не только все улицы, но и дома в Николаеве.
Один из жилых домов оказался полностью затопленным, и местные жители обвиняют властей города в том, что они вовремя не закончили ремонт, однако власти Николаева ссылаются на то, что дождь был очень сильным, и многие водостоки просто не справились с таким объемом воды. В мэрии города выясняют все обстоятельства случившегося и ищут виновных. Люди остаются без электричества, и в ремонтной службе заявили, что приступят к работе только после того, как из дома уйдет вода. Нужно отметить, что дождевая вода добралась до квартир и до лестничного пролета, сточная ливневка полностью забита, и, когда уйдет вода, никто ответить не может.
Напомним, что мощный ливень прошел не только в Николаеве, но и Одессе. Однако одесситы, как обычно, отнеслись к ситуации с юмором –в соцсетях то и дело появляются снимки, на которых одесситы «рыбачат» в центре города, плавают на матрасах и на лодках. Коммунальщики, в свою очередь, добираются до мест, где нужно провести работы, на квадроциклах.
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