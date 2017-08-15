Бывший боец «Азова» открыл необычную кофейню в Мариуполе

Алексей Кельт, бывший боец «Азов», в 2015 году получил инвалидность и был комиссован, однако решил не сидеть, сложа руки, а открыть небольшой бизнес.
Как информирует replyua.net со ссылкой на QHA, Кельт получил от государства небольшую выплату и потратил эти деньги с умом – открыл кофейню в Мариуполе. Пока на полученные средства Кельт держит всего лишь одну небольшую точку по продаже кофе «на вынос», но в будущем планирует расширить бизнес. В первый день работы в «Veterano coffee» был настоящий ажиотаж, и, несмотря на жару, жители города заказывали не только холодные напитки, но и горячий кофе. В планах у Кельта – открытие нескольких таких точек, в которых смогли бы работать ветераны, а в дальнейшем – и запуск большого заведения с разнообразным меню.
Нужно отметить и то, что бывший боец «Азова» стал первым человеком в Мариуполе, кто решил трудоустроить ветеранов АТО. Кельт на этом не остановится – он планирует делать скидки участникам АТО, а частью прибыли делиться с детьми, родители которых погибли в результате боевых действий.