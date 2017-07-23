Блогер показав фото «квітучих молодих республік»: це занепад

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Блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в соціальній мережі поділився світлинами з Макіївки, які ясно показують яка ціна так званого «руського мира», - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер нагадує, що Донбас останні сто років не називали інакше ніж краєм шахтарів. Власне, саме завдяки великій кількості шахт та населенню, яке було переважно зайняте у вугледобувній галузі, мешканці Донеччини і Луганщини називали себе «годувальниками України». На родючий грунт цього міфу впали зерна російської пропаганди, яка закликала «почути Донбас» та «поважати його вибір». Зараз Донбас вже понад три роки перебуває під владою «руського мира». А що ж сталось з гордістю краю – шахтами?Наприклад, нещодавно було опубліковано світлини окупованої Макіївки, зокрема – шахти Чайкино. Вона справляє враження постапокаліптичного пейзажу – іржаве залізничне полотно, мовчазний терикон, зарослі бур’янів. Але головну небезпеку мешканці окупованого Донецька все ще не усвідомили. Справ в тому, що окремі відгалуження «Чайкино» проходили і під поселенням «Восточний». Найближчим часом варто чекати на те, що будинки мешканців почнуть з’їжджати під землю, роблячи пейзаж ще більш неприглядним, - наголошує блогер.