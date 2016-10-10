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В Макіївці шахтарі сидять без зарплат, але бояться вийти на протест

В Макіївці шахтарі сидять без зарплат, але бояться вийти на протест
У Макіївці на сьогодні знову анонсували шахтарський страйк, але шахтарі злякалися і не прийшли. Була тільки невелика група шахтарських дружин, яким керівництво «Макіїввугілля» знову пообіцяло, що заплатить зарплату найближчим часом. В даний час борги накопичуються – людям востаннє виплатили лише частину грошей за травень-червень, повідомляє replyua.net, з посиланням на відомого блогера і журналіста Дениса Казанського.

«У коментарях шахтарі обговорюють ситуацію. Пишуть, що діти сидять голодні, що сил терпіти вже більше немає, але в успіх страйків не вірять. Розуміють, що швидше за все організаторів просто кинуть «на підвал» за саботаж. У «Народній Республіці» такі порядки – не хочеш орати безкоштовно та жити за законами бандитської зграї значить ти фашист-бандерівець», – прокоментував Денис Казанський.

За його словами, тисячі людей перебувають в положенні рабів. Цікаво, чим все це закінчиться? Соціальним вибухом? Або розвалом вугільної галузі і масовим звільненням шахтарів? У будь-якому випадку, людям не позаздриш. За свої помилки вони платять високу ціну, резюмував блогер.

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