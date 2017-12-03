Во Львове неизвестные снесли памятник Великановичу

Накануне вечером, 2 декабря, неизвестные сбросили с постамента памятник Юрию Великановичу, коммунистическому деятелю в СССР. Памятник был установлен во Львове много десятилетий назад.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львова, лица, снесшие памятник, также оставили на постаменте яркую надпись «Комуняку геть». Патрульные связались с коммунальным предприятием Днестр, которое забрало уцелевшую часть памятника на хранение. Памятник Великановичу был установлен в 1982 году у входа в парк «Железные воды». Юрий Великанович был украинцем и долгие годы состоял в Коммунистической партии Западной Украины. Во время гражданской войны в Испании воевал в составе интернациональных бригад.
Смерть настигла Великановича в бою – он погиб в 1938 году на реке Эбро, во время масштабных боевых действий. Напомним, что закон о декоммунизации в Украине вступил в силу еще весной 2015 года, однако до сих пор в стране были демонтированы далеко не все памятники деятелям коммунистического режима в СССР.