Блогер: на мэра Львова наговаривают, он никогда бы ни стал включать цензуру, он просто хочет «подружиться» с журналистами

Мэр Львова Андрей Садовый вводит цензуру и кошмарит прессу, но не всю, а только ту, которая пишет о нем и его окружении правду, развенчивая миф о святом человеке, который даже ежемесячно платит в церковь «десятину», правда, не с заработков, а с мэрской зарплаты. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог и блогер Владимир Горковенко.
По его словам, к такому выводу он пришел после скандального заявления журналистского коллектива коммунальной газеты «Ратуша» оплачивать зарплату, оставив, фактически, людей без зарплат. По словам Владимира Горковенко, мэр Львова не является медиамагнатом. Кто так говорит клевещет. Правда, медиабизнесом руководит жена мэра. Андрей Садовый так и сказал сенатору США Крису Мерфи и послу США в Украине Мари Йованович.
По словам блогера, Андрей Садовый – образец европейского политика с президентскими амбициями на тех теле- и радиостанциях, которыми руководит его жена, там освещаются события беспристрастно и без «политического уклона». По крайней мере, так мэр сказал тому же американскому сенатору Мерфи. «Ну, не мог львовский мэр лишить коллектив коммунальной газеты «Ратуша» зарплаты. Он просто склоняет издание к миру», – резюмировал блогер.