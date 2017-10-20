Число отравившихся в ресторане Львова увеличилось до 20 человек

В Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации заявили о том, что число отравившихся во львовском ресторане Панська чарка увеличилось уже до двадцати человек, передает replyua.net.
Отмечается, что 19 человек, среди которых двое детей, были госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу, еще один - в инфекционное отделение Новояворовской районной больницы, еще один находится на амбулаторном лечении. В департаменте подчеркнули, что всем пациентам был поставлен одинаковый диагноз – острая кишечная инфекция. Медики заявили, что у всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Первое сообщение об отравлении поступило еще шесть дней назад.
Отмечается, что в ресторане праздновали свадьбу. Однако среди пациентов больницы не только гости свадьбы, но и другие посетители ресторана. По данному факту в настоящее время проводится проверка.