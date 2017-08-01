Во Львовской области построят завод по производству кабельных сетей

«Электроконтакт Украина», крупный производитель кабельных сетей для автотранспорта, в конце августа собирается открыть новое предприятие во Львовской области, в Бродах.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, открытие завода состоится 30 августа, и он станет третьей по счету площадкой в Украине, принадлежащей этой компании. Согласно информации пресс-службы, строительство завода "с нуля" было начато в июне 2016 года и на сегодняшний день практически завершено, ведется подготовка к запуску.
Новый завод занимает площадь более 20 тысяч кв. метров (в том числе 10 тысяч кв. метров – производственный цех). На строительство предприятия было потрачено около миллиарда гривен. Компания является дочерней от Nexans.
Концерн владеет предприятиями во многих странах, среди которых Тунис, Чехия. Словакия, Китай, Болгария, Мексика, Румыния и Украина. На предприятии в Бродах будут производить кабельную продукцию для автомобилей БМВ. В пресс-службе уточнили, что 30 августа будет открыта первая линия завода, где будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.