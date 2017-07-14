Блогер про Порошенка у Львові: ви нас цим не обманете

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Як уже повідомляв новинний портал replyua.net, сьогодні, чотирнадцятого липня 2017 року, глава держави Петро Порошенко здійснив робочу поїздку до Львова. Чимало блогерів уже встигли прокоментувати цю подію, у першу чергу – ставлення пересічних містян до президента. Кілька слів з цього приводу написав і популярний вітчизняний блогер Спартак Лисенко – відповідний допис розміщено на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.Так, блогер заявляє, що він змусив себе переглянути шматочок відео, яке зафіксувало перебування Петра Порошенка у Львові. Наприклад, він точно знає, що всі ці люди, які підходять до президента, обіймаються з ним, спілкуються, посміхаються, роблять спільні світлини – ніякі не львів’яни. Львів’яни не можуть нормально реагувати на главу держави після того, що їм про нього розповів пан Андрій Садовий. Зрозуміло, що всіх цих нібито-містян привезли до Львова на автобусах з тонованим склом та вінницькими номерами, - будує теорії Лисенко.Крім того, підозру викликає і та дівчинка, яка плакала, а Порошенко її буцімто втішав, беручи на руки – ясно як білий день, що її спершу ущипнув його бодігард. Ви нас цими постановочними відео не обманете, - іронізує блогер.