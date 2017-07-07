Садовий звинуватив владу області у бездіяльності

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що обласна влада, якій раніше було передано 25 мільйонів гривень для ліквідації сміття, не виконала свої зобов’язання, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Садовий наголосив, що за попередніми домовленостями, львівська влада передала Львівській ОДА 25 мільйонів гривень за умови, що сміттєва проблема у місті буде вирішена до 5 липня. При цьому, за даними міського голови Львова, частина сміттєвих майданчиків і досі перевантажені. Садовий відмітив, що Шевченківський, Сихівський та Залізничний район залишаються переповнені на 25 % твердити побутовими відходами, але у звітних документах обласної державної адміністрації ця інформація відсутня. Саме тому Садовий наголосив, що міська рада буде вимагати звітність «за кожну витрачену гривню з бюджету Львова», а також сприятиме перевізникам, аби сміття якомога швидше вивезли.
Крім того, Садовий відмітив важливість подальшого сортування відходів. На його думку, ця практика має стати звичною для кожної сім’ї. В зв’язку з цим з нового тижня міська влада розпочинає промокампанію, яка буде закликати населення до сортування сміття і поширювати відповідні інформаційні матеріали.