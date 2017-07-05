Власти Львова прокомментировали процесса вывоза мусора из города

В пресс-службе Львовской областной государственной администрации заявили о том, что по состоянию на 5 июля, среду, во Львове были очищены от отходов уже 80 процентов мусорных площадок.
Как информирует replyua.net, все эти площадки были переполнены мусором. «Из города Львов уже вывезли 82 процента твердых бытовых отходов, что составляет 5360 тонн», подтвердили информацию в департаменте эксплуатации ЖКХ. Также в ведомстве проинформировали о том, что в последние дни работа по вывозу бытовых отходов из Львова ведется в усиленном режиме, также к этому процессу удалось привлечь дополнительную специальную технику. Работа продолжается не только в будни, но и в выходные дни, заверили в департаменте.
Напомним, 4 июля контейнерные площадки Львова были очищены на 70% процентов, а несколькими днями ранее Львовский горсовет принял решение передать полномочия по вывозу мусора областной администрации. Сейчас во Львове осталось около 20 процентов мусорных площадок, которые предстоит очистить от отходов в ближайшие дни.