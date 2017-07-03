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70 процентов мусорных площадок во Львове очищены от мусора

70 процентов мусорных площадок во Львове очищены от мусора
В Департаменте развития и эксплуатации ЖКХ Львовской областной государственной администрации 3 июля, в понедельник, заявили о том, что по состоянию на утро сегодняшнего дня от мусора были полностью очищены 70 процентов всех мусорных площадок города.

Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, работа по вывозу отходов из города проводится в усиленном режиме, также в выходные дни, с привлечением дополнительной спецтехники. Начиная с 23 июня, когда, собственно, и начался вывоз мусора, с контейнерных площадок удалось вывезти уже 4185 тонн мусора, также были убраны 323 контейнерных площадки Львова, и это около 70 процентов от общего количества площадок. Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с июня 2016 года.

В городе скопилось более 14 тысяч тонн мусора, и лишь чуть больше недели назад эта серьезная проблема получила продолжение – отходы начали постепенно вывозить. Андрею Садовому, львовскому мэру, уже неоднократно советовали добровольно покинуть должность, поскольку он не справляется со своими обязанностями.
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