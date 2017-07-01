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Зубко отчитался о процессе вывоза мусора из Львова

Зубко отчитался о процессе вывоза мусора из Львова
Геннадий Зубко, вице-премьер Украины, заявил о том, что из 6,5 тысяч тонн твердых бытовых отходов из Львова к этому моменту было вывезено три тысячи тонн.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости, Зубко отметил, что в Кабинете министров приветствуют решение городского совета Львова по передаче полномочий по вывозу отходов из города Львовской государственной областной администрации. «Сегодня уже вывезено более 3 тысяч тонн из тех 6,5 тысяч, которые находятся на мусорных площадках Львова», заявил Зубко. Напомним, что только за один день, 24 июня, из города удалось вывезти 270 тонн мусора – первую «партию». Нужно напомнить, что проблема с мусором продолжается уже второй год.

После пожара на свалке в Больших Грибовичах полигон был закрыт спустя несколько дней. На протяжении долгих месяцев львовский мусор выгружали на полигонах других областей, причем очень часто без специального разрешения. Ранее Андрею Садовому, мэру Львова, предложили добровольно уйти в отставку.
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