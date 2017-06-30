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Львовские власти открестились от мусорной проблемы

Львовские власти открестились от мусорной проблемы
Власти Львова решили переложить глобальную проблему с вывозом мусора на областную государственную администрацию. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, теперь полномочия по вывозу и захоронению мусора ложатся на плечи сотрудников областной администрации.

Львовский горсовет принял решение Об организации вывоза ТБО во Львове к 30.06.2019, согласно которому горсовет временно передает Львовской ОГА полномочия по вывозу и захоронению отходов. Как отметили в пресс-службе городского совета, за соответствующее решение проголосовали 55 депутатов. Всего в голосовании принимали участие 64 депутата. Полномочия были переданы областной администрации на ближайшие два года.

Кроме того, львовские власти взяли на себя обязательство по выплате 150 миллионов гривен фирмам, которые перевозят отходы, в качестве компенсации. Компенсация будет выплачена до 10 июля. В следующем году сумма компенсации должна составить триста миллионов, а в первой половине 2019 года власти заплатят еще 150 миллионов гривен.
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