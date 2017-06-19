Гройсман: якщо Садовий не в змозі вирішити проблему зі сміттям, то львів’яни не мають від цього страждати

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу «сміттєвої епопеї» у Львові, - про це інформує новинний портал replyua.net.Очільник українського уряду зауважив, що неспроможність міського голови Львова Андрія Садового організувати вивіз сміття з міста не повинна призводити до страждань місцевих мешканців. Саме тому Гройсман закликає всіх, хто може допомогти, вкотре об’єднатись навколо цієї проблеми. За його словами,він постійно спілкується з цього приводу з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою. Останній пообіцяв завтра ще раз закликати мерів міст Львівської області долучитись до вирішення проблеми і допомогти обласному центру. Віце-прем’єр Геннадій Зубко буде працювати в цьому ж напрямку з місцевою владою на теренах всієї України – можливо, деякі міста погодяться прийняти сміття на свої полігони.Крім того, зараз у місті Лева перебуває Уляна Супрун, яка виконує обов’язки міністра охорони здоров’я. Її команда має провести всебічні дослідження та оцінити санітарно-епідеміологічний стан у Львові. Як наголошує Гройсман, такі заходи він здійснює далеко не вперше протягом останнього року і цього разу він теж не залишить містян наодинці з проблемою.