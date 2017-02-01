Виділена Гройсманом ділянка непридатна для Львівського сміттєзвалища

Як повідомляє сайт Львівської міської ради, ділянка, яка була передана Львову для створення сміттєпереробного заводу згідно з розпорядженням уряду, не є придатною для подібних цілей, інформує replyua.net.
За попередніми результатами дослідження ділянки спеціально створеною експертною групою, дана площа не може бути використана для будівництва майбутнього сміттєпереробного комплексу. Це стало зрозуміло після проведення поверхневого просторового дослідження. Зокрема було з’ясовано, що в цьому місці існує ймовірна небезпека карстових проваль, зовсім поруч розміщені природно-заповідні території та санаторій. Також не виконано умови щодо мінімальної відстані між сміттєзвалищем та найближчим водосховищем. Зазначимо, що раніше на цій території працювало гірничо-хімічне підприємство.
Заступник керівника експертної групи, науковець Юрій Зима відмітив, що навіть якщо і розробити проект для цієї ділянки, він дуже сумнівається, що вдасться дійти до етапу будівництва, так як ця територія не є придатною для подібних цілей. Але кінцевий висновок експертної групи варто очікувати після 13 лютого.