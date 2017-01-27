Гройсман пояснив місцевій владі Львова, що потрібно робити зі сміттям

Питання щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища Львів має вирішити за рахунок місцевого бюджету. Про це під час робочої поїздки на Львівщину заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день Львів має привести до ладу Грибовицьке звалище. Там потрібно провести рекультивацію, позабирати звідти всі фільтрати, провести дегазацію, просто повністю очистити його, щоб люди, які живуть навколо цього полігону могли нормально жити та дихати», - наголосив він. «До виконання даного завдання потрібно було приступити ще декілька місяців тому. Проте вже на сьогодні ми маємо дуже серйозну проблему, яка почалася близько восьми місяців тому. За цей час потрібно було діяти більш ефективно, щоб ця проблема не набрала такого розвитку», - зауважив Гройсман.
В той самий час глава уряду підкреслив, що для виконання таких завдань у Львова є всі необхідні ресурси. «Місто на сьогоднішній день має все необхідне для того, щоб це питання можна було давно вирішити. Є гроші, є все. Просто це треба взяти і зробити!», - зауважив він. Як повідомлялося, у Львові з’являється загроза «сміттєвого катаклізму» та екологічної проблеми, яка може торкнутися і сусідніх країн.