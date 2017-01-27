валюта
СпецтемаПономарь: все новости о России, и все они очень плохие для нее

Гройсман пояснив місцевій владі Львова, що потрібно робити зі сміттям

Гройсман пояснив місцевій владі Львова, що потрібно робити зі сміттям
Питання щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища Львів має вирішити за рахунок місцевого бюджету. Про це під час робочої поїздки на Львівщину заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день Львів має привести до ладу Грибовицьке звалище. Там потрібно провести рекультивацію, позабирати звідти всі фільтрати, провести дегазацію, просто повністю очистити його, щоб люди, які живуть навколо цього полігону могли нормально жити та дихати», - наголосив він. «До виконання даного завдання потрібно було приступити ще декілька місяців тому. Проте вже на сьогодні ми маємо дуже серйозну проблему, яка почалася близько восьми місяців тому. За цей час потрібно було діяти більш ефективно, щоб ця проблема не набрала такого розвитку», - зауважив Гройсман.

В той самий час глава уряду підкреслив, що для виконання таких завдань у Львова є всі необхідні ресурси. «Місто на сьогоднішній день має все необхідне для того, щоб це питання можна було давно вирішити. Є гроші, є все. Просто це треба взяти і зробити!», - зауважив він. Як повідомлялося, у Львові з’являється загроза «сміттєвого катаклізму» та екологічної проблеми, яка може торкнутися і сусідніх країн.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Синоптик: 27 января погода в Украине начнет резко меняться
Важное за сутки

Последние новости

Росс: 2017 год станет сложнейшим для Порошенко – у него появятся новые враги

Гройсман пояснив місцевій владі Львова, що потрібно робити зі сміттям

Ученые НАСА: в феврале на Землю упадет гигантский астероид

Штайнмайєр пішов з посади глави МЗС Німеччини

Боровой: деньги кончились, переходим к торгам и переговорам

Блогер показав, як "ватники" можуть легко відмовлятися від своєї ідеології

НБУ: кредит МВФ Украина вернет за пять лет с низкой процентной ставкой

У Кремлі відреагували на наказ АП США про скасування санкцій

Киевлянам предложили платить за коммуналку в рассрочку

В ответ на оскорбления Мадонны Трамп смог подобрать только одно слово

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: "Гради" та важка артилерія замість стрілецької зброї

В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Нелегітимний депутат Держдуми РФ зробив одну з найскандальніших заяв у Кремлі

Держдума РФ скасувала покарання за домашнє насилля

Порошенко планує зустрітися з Меркель

У Києві затримали групу росіян, яких підозрюють у причетності до "Л/ДНР" (ВІДЕО)

У розвідці пояснили, як Кремль приховує втрати на Донбасі

Луценко анонсував "публічний" суд над Януковичем (ВІДЕО)

Заборону на в'їзд до України меру Перемишля скасовано - ЗМІ

Напередодні призначення Тіллерсона головні дипломати США вчинили демарш

 Новости за день