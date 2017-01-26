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Львівський Ленінград: Садовий благає припинити блокаду міста

Львівський Ленінград: Садовий благає припинити блокаду міста
Міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в соцмережі Facebook регулярно повідомляє про стан справ щодо сміттєвого колапсу, який охопив місто Лева. За словами Садового, протягом вчорашнього дня вдалося очистити понад 90 переповнених майданчиків з ТПВ. На сьогодні з 1220 майданчиків переповнених залишається 302.

За словами Садового, після вчорашньої комісії з надзвичайних ситуацій у Львівській області жодної додаткової можливості для вивезення наразі не з’явилось. «Вивозимо там, де і раніше, використовуючи попередні домовленості в Львівській області та інших областях. Чекаємо на підписання договорів з новими полігонами, які підготували та скерували ще вчора ввечері», – зазначив мер Львова.

Також Садовий не змарнував можливості подякувати за «цінні поради» прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, які той передавав Садовому через опублікований на YouTube відеодіалог з львівським губернатором. «Це, безумовно, дуже цікавий стиль спілкування. Я принагідно запрошую главу уряду до Львова, аби особисто скоординувати дії державних структур по недопущенню екологічної кризи у Львові», – написав Садовий.


На думку Андрія Садового, питання, які слід негайно вирішити це: припинення блокади міста і не лише на 7 днів, як вчора пообіцяв губернатор, а в принципі, потім провести протиаварійні та стабілізаційні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі та розблокувати процес по кредиту Європейського інвестиційного банку для будівництва сміттєпереробного комплексу.
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