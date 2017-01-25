валюта
СпецтемаАмериканские ученые заявили о неминуемой гибели Земли в октябре 2017 года

Власти Львова пообещали вывезти мусор за неделю

Власти Львова пообещали вывезти мусор за неделю
Во время внеочередного заседания комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львове было принято решение вывести весь мусор, скопившийся в городе, ровно за одну неделю.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, завтра власти города будут обязаны заключить договоры со всеми полигонами для бытовых отходов, которые находятся на территории Львовской области. По словам Олега Синютки, был установлен предельный срок – ровно одна неделя. Представители Львовской областной государственной администрации при этом пообещали помочь с различными действиями, а также с организацией встреч с представителями органов местной власти. «В городе появилась серьезная проблема. Нужно помочь всем жителям Львова в уборке мусора, чтобы избежать экологического бедствия», подчеркнул Синютка.

На территории области находится одиннадцать крупных полигонов, и пять из них уже выразили готовность принять большое количество мусора. Речь идет о Самборе, Дрогобыче, Бориславе, Николаеве и Червонограде. Список предприятий был направлен в профильное управление мэрии Львова. Напомним, что проблемы с вывозом мусора во Львове появились летом прошлого года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России
Важное за сутки
24 янв 2017
16539

Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Журналист телеканала «Дождь» Александр Невзоров рассказал, что главарь донецких террористов Александр Захарченко стал посмешищем в России, причём это произошло с «руки» Кремля. Как пояснил журналист

25 янв 2017
9432

Боевики «ДНР» прокомментировали вчерашнее заявление ВСУ о контроле над трассой, ведущей в Горловку

Террористы самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что занимаемые ими позиции возле трассы, идущей по направлению оккупированной Горловки, остались без каких-либо изменений, а информация украинских

Последние новости

Польша направила еще одну ноту протеста в МИД Украины

Волонтери повідомляють про нові успіхи військових АТО на Донбасі

Анна Гопко: Трампу нужно предложить бизнес-идеи, а не нытье о российской агрессии

Новую видеопропаганду Кремля с поющим Путиным высмеяли в соцсетях

Насіров розповів про симпатію до Трампа

На Московском мосту в столице зафиксирована пробка в три километра

У 2017 році українські олігархи не витримають випробування на стійкість – політолог

Балчун объявил планы на 2017 год: новый логотип, Wi-Fi и маршруты за пределы Украины

У ПАРЄ хочуть, щоб вибори до ВРУ проходили на окупованому Донбасі

З Путіним трапився конфуз з безглуздими обіцянками спортсменам РФ

Две украинские области лидируют по жилищному строительству

Гордон в прямому ефірі розв'язав суперечку з мешканцем окупованого Луганська (ВІДЕО)

Правительство отдало таможне десятую часть от сверхпланового дохода

Изменился ли уровень коррупции в Украине за год?

Волонтер розповів, з якою метою Кремль використовує Савченко

Журналист: торг здесь неуместен, обмен Крыма на Донбасс не состоится

Антикоррупционеры проверяют работу Лещенко в УКУ

Луценко: Агресор не отримає Церцвадзе

Власти Львова пообещали вывезти мусор за неделю

Експерт побачив серйозну перевагу позицій ЗСУ над бойовиками

 Новости за день