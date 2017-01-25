Власти Львова пообещали вывезти мусор за неделю

Во время внеочередного заседания комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львове было принято решение вывести весь мусор, скопившийся в городе, ровно за одну неделю.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, завтра власти города будут обязаны заключить договоры со всеми полигонами для бытовых отходов, которые находятся на территории Львовской области. По словам Олега Синютки, был установлен предельный срок – ровно одна неделя. Представители Львовской областной государственной администрации при этом пообещали помочь с различными действиями, а также с организацией встреч с представителями органов местной власти. «В городе появилась серьезная проблема. Нужно помочь всем жителям Львова в уборке мусора, чтобы избежать экологического бедствия», подчеркнул Синютка.
На территории области находится одиннадцать крупных полигонов, и пять из них уже выразили готовность принять большое количество мусора. Речь идет о Самборе, Дрогобыче, Бориславе, Николаеве и Червонограде. Список предприятий был направлен в профильное управление мэрии Львова. Напомним, что проблемы с вывозом мусора во Львове появились летом прошлого года.