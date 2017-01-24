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Львовский пример социального бизнеса

Львовский пример социального бизнеса
«Ореховый дом» - это львовский проект. Он представляет собой пекарню и приют для женщин, которые стали жертвами насилия или мошеннических сделок и временно потеряли жилье. Пекарский бизнес открыли для того, чтобы привлекать средства для содержания приюта.

Этот бизнес является не просто проектом по зарабатыванию денег, а исполняет и социальную миссию. Это новая модель бизнеса для украинского рынка, которая набирает оборотов все больше и больше. В Украине сегодня есть спрос на благотворительность, это и позволяет «Ореховому дому» хорошо развиваться и находить своих клиентов. Вдобавок к пекарне также работает столовая и доступны услуги развозки обедов в офисы города Львова. При реализации рабочих обедов тоже существует возможность помочь нуждающимся: действует акция «купи еще один "подвешенный" обед – накорми бездомного».

Для открытия и развития пекарни "Ореховому дому" удалось получить низкопроцентный кредит от американского правительственного фонда «Western NIS Enterprise Fund», который занимается программами социального инвестирования. «Продается не какой-то продукт, а конкретная история. Эту историю хотят слышать люди. В случае с «Ореховым домом» продается не просто печенье, а история женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию и нуждаются в помощи. Таким образом, Вы не просто покупаете печенье, но и помогаете этим женщинам», - комментирует феномен социального бизнеса представитель американского фонда. Также Ореховый дом с недавних пор сотрудничает с Львовским Центром учета и ночного пребывания бездомных. Время от времени в столовой Орехового дома остаются продукты и блюда, которые и направляют в государственный Центр для бездомных.
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