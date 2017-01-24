Во Львове 18-летний студент выпрыгнул из окна из-за отчисления из вуза

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Представители Национальной полиции во Львовской области сообщили о трагедии, которая произошла в одном из львовских жилых домов: из окна 4-го этажа во вторник, 24 января 2017-го года, выпрыгнул 18-летний юноша. Предварительно известно, что на отчаянный поступок юноша пошёл из-за отчисления из вуза, в котором он учился.Известно, что в результате падения парень получил многочисленные травмы. По прибытии на место происшествия медики констатировали у отчисленного студента переломы обеих ног. Сообщается, что в настоящее время пострадавший находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь.Предварительно полицейскими установлено, что предпринявший попытку покончить с собой из-за отчисления из вуза студент проживал в арендованной квартире вместе со своими друзьями. Однако, информации о том, находились ли компаньоны пострадавшего в квартире во время трагедии, пока нет. Известно, что полицейские уже возбудили уголовное дело в связи с происшествием по 120-й статье (часть 1) УК Украины, которая предусматривает наказание за доведение до самоубийства.