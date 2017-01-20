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Садовый собирается вывозить мусор из Львова в Польшу

Садовый собирается вывозить мусор из Львова в Польшу
Во время вчерашнего брифинга, проходившего во Львове, мэр города заявил о том, что рассматривает возможность вывоза мусора в соседнюю Польшу, информирует replyua.net.

По словам главы Львова, он провел переговоры со своими коллегами из нескольких польских городов и в настоящий момент ждет от них ответа. «В частности, у нас в Польше десять городов, с которыми мы сотрудничаем, и все они не говорили о том, что будут против приема отходов. То есть мы весь мусор сначала упакуем, вывезем за границу, а там его уже переработают», подчеркнул Садовый. Также на брифинге он отметил, что проблему невозможно решить на протяжении последних восьми месяцев. Впрочем, мэр Львова не озвучил список польских городов, готовых принять отходы, но речь может идти о Перемышле, Люблине, Лодзи, Кракове, Жешуве и Вроцлаве.

Напомним, что накануне в горсовете Львова случилась небольшая потасовка. Депутаты устроили драку из-за принятия решения о строительстве брикетировочных и мусоросортировочных станций в нескольких районах города. Пока шла потасовка, мэр города быстро покинул зал заседаний.
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