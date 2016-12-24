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В Украине снова начал работать бумажный комбинат

В Украине снова начал работать бумажный комбинат
Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат прекратил работу два года назад, однако теперь он возобновляет работу, а все сотрудники уже получили часть зарплаты. Как сообщает replyua.net, такую информацию предоставили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

По словам Александра Рудницкого, управляющего санацией Жидачевского комбината, накануне был выплачен аванс за декабрь всем работникам предприятия. Рудницкий подчеркнул, что, согласно плану санации, который ранее был утвержден судом, на комбинате начали восстанавливать производственные процессы. Сообщается, что полное возобновление производства произойдет уже через несколько месяцев. В апреле бумажный комбинат должен заработать в полную силу. В августе этого года Львовский хозяйственный суд постановил ввести процедуру санации бумажного комбината – вывода из банкротства.

Чуть позже, в ноябре текущего года, львовский суд также вынес решение об утверждении нового плана санации Жидачевского комбината. Такие меры позволят возобновить производственный процесс на предприятии, а также сохранить целостный имущественный комплекс комбината.
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