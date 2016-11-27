Во Львове сгорел ночной клуб

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В ночь на воскресенье в ночном клубе «МІ100» произошел крупный пожар, в результате которого пострадало 22 человека. Двое из потерпевших реанимированы. По словам спикера ГУ ГСЧС во Львовской области Виталия Туровцева, пожар мог случиться из-за использования пиротехники в ходе шоу.По информации пресс-службы ГСЧС, вызов пожарникам поступил около двух ночи. Прибыв на место, спасатели эвакуировали 250 человек, 22 из которых нуждались в медицинской помощи. Двое пострадавших получили серьезные увечья и до сих пор находятся в реанимации. Основная версия пожара – возгорание сцены из-за использования пиротехники – базируется на показаниях очевидцев и сейчас проверяется. «Загорелась крыша, сцена. Из-за возникшей паники люди забывали помогать друг другу и травмировались» - комментирует Туровцев.На ликвидацию пожара спасатели потратили два часа – очень мешала задымленность помещения, паника и неадекватное поведение отдельных посетителей. По словам пожарных, некоторые люди даже пытались нападать на огнеборцев – сейчас полиция устанавливает их личности.