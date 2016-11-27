валюта
СпецтемаСазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Во Львове сгорел ночной клуб

Во Львове сгорел ночной клуб
В ночь на воскресенье в ночном клубе «МІ100» произошел крупный пожар, в результате которого пострадало 22 человека. Двое из потерпевших реанимированы. По словам спикера ГУ ГСЧС во Львовской области Виталия Туровцева, пожар мог случиться из-за использования пиротехники в ходе шоу.

По информации пресс-службы ГСЧС, вызов пожарникам поступил около двух ночи. Прибыв на место, спасатели эвакуировали 250 человек, 22 из которых нуждались в медицинской помощи. Двое пострадавших получили серьезные увечья и до сих пор находятся в реанимации. Основная версия пожара – возгорание сцены из-за использования пиротехники – базируется на показаниях очевидцев и сейчас проверяется. «Загорелась крыша, сцена. Из-за возникшей паники люди забывали помогать друг другу и травмировались» - комментирует Туровцев.

На ликвидацию пожара спасатели потратили два часа – очень мешала задымленность помещения, паника и неадекватное поведение отдельных посетителей. По словам пожарных, некоторые люди даже пытались нападать на огнеборцев – сейчас полиция устанавливает их личности.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер объяснил, почему притихла Тимошенко
Важное за сутки
27 ноя 2016
11945

Эксперт: это начинает сбываться

Миллионы сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с нетерпением ждали одного события, и, судя по всему, оно начинает происходить. Как передает replyua.net, об этом в блоге на

Последние новости

В Крыму подорожали продукты

Блогер: адреси терористів вже відомі, і скоро за ними приїдуть озброєні люди

Атаковано здание саммита ОБСЕ

Топ-5 владельцев оффшоров в Верховной Раде

Ломаченко бросили новый вызов

Будет несладко: Азаров угрожает вернуться в Украину

Рибери остается в «Баварии» до 2018 года

Почтовую площадь откроют в мае 2017, – Кличко

Стрелков: Россия близится к развалу

В Торецке задержан боевик «ДНР»

В Одессе сгорела новостройка

Допросу Януковича – быть!

В России «отругали» Трампа за слова о Фиделе Кастро

Богдан Данилишин: Пока что Украина не имеет возможности оказаться от кредитов МВФ

С 2017 года поезда Интерсити прекращают курсировать в Украине

Один из самых известных курортов в мире отказывается от оплаты наличными

Украина рискует остаться без Евровидения

Митинг в центре Киева: сторонники Саакашвили требуют роспуска Верховной Рады

Евровидение в Украине на грани срыва

Громке заявление главаря «ДНР»: планируется захват всей Украины

 Новости за день