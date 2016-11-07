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Вибух у львівській квартирі стався через збирача залишків війни - поліція

Вибух у львівській квартирі стався через збирача залишків війни - поліція
Минулої доби, 6-го листопада, в одній з квартир Львова стався вибух. За непідтвердженими даними, причиною цьому стала чергова знахідка «чорного археолога» - мешканця квартири, який збирав та приносив до себе додому вибухонебезпечні предмети. Про це розповідає прес-центр Головного управління Нацполіції Львівської області на своєму офіційному веб-сайті, передає replyua.net.

За попередніми даними правоохоронних органів, загиблий чоловік займався колекціонуванням своїх небезпечних знахідок: крім елементів зброї та обладнання, які він знаходив, чоловік також ніс до себе додому міни, снаряди та боєприпаси часів Першої та Другої світових воєн. За даними, які отримали поліцейські, було відкрито кримінальну справу за статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за умисне вбивство. На даний момент слідчо-оперативна група поліції займається невідкладними оперативними діями: встановлює деталі обставин вибуху. Як повідомлялося раніше, в результаті вибуху загинув 33-х річний чоловік. Також після вибуху в самій будівлі з’явилися ознаки руйнування стін та перекриття. Правоохоронці просять всіх людей, які знають щось про цей інцидент звернутися до поліції.

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