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У Львові пролунав потужний вибух

У Львові пролунав потужний вибух
Сьогодні, шостого листопада 2016 року, у Львові пролунав гучний вибух, у результаті якого загинула одна людина, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали «Цензор.нет».

Так, ЗМІ повідомляють, що близько дев’ятнадцятої години в одній із квартир багатоквартирного будинку по вулиці Грінченка було чутно вибух. Як вказують очевидці, рятувальні служби, пожежники і медики прибули дуже оперативно. У результаті інциденту загинув тридцятитрьохрічний чоловік, який проживав у цій квартирі.

Мер міста Андрій Садовий вже встиг прокоментувати подію. За його словами, найбільш імовірною причиною вибуху є необережне поводження зі зброєю та боєприпасами – постраждалий чоловік мав схильність збирати подібні «артефакти». Зараз на місці події працює слідча група, вона має з’ясувати всі деталі трагічного інциденту. Садовий наголосив, що основне завдання міської влади зараз полягає у відновленні життєдіяльності у будинку. Наприклад, зараз майже всі мешканці покинули своє житло, але рятувальники працюють над тим, щоб якомога швидше повернути людей в їх домівки. Енергетики скоро мають відновити електропостачання. Мер наголошує, що результати первинної експертизи стану будівлі вказують на відсутність загрози життю людей.

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